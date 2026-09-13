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İsviçre - Türkiye voleybol maçı ne zaman? İsviçre - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşacak. 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak İsviçre - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
İsviçre - Türkiye voleybol maçı ne zaman? İsviçre - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşacak.

İlk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçındaysa Fransa'ya 3-0 yenildi.

Milliler, İsviçre maçının ardından 14 Eylül'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak İsviçre - Türkiye maçı 13 Eylül Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

#Romanya #Almanya
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Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
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