İsviçre - Türkiye voleybol maçı ne zaman? İsviçre - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşacak. 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak İsviçre - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.