İsviçre-Türkiye CANLI İZLE | 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, İsviçre ile karşı karşıya geliyor. İsviçre-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşıyor.

İlk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçındaysa Fransa'ya 3-0 yenildi.

Milliler, İsviçre maçının ardından 14 Eylül'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynanan İsviçre - Türkiye maçı 13 Eylül Pazar günü TSİ 17.00'de başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.