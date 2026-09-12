Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçında da mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Fransa’ya 3-0 mağlup oldu. Setleri 25-19, 25-20 ve 25-19 kaybeden milliler, gruptaki ikinci yenilgisini alırken üçüncü maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.