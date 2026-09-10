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Türkiye-Almanya | CANLI İZLE (CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası)

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geliyor. Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Türkiye-Almanya | CANLI İZLE (CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası)

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geliyor. Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu Türkiye-Almanya maçı TSİ 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

#A Milli Erkek Voleybol Takımı
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