Türkiye-Almanya | CANLI İZLE (CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası)

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geliyor. Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...