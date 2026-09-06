Eda Erdem'den Avrupa Şampiyonluğu açıklaması: Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul!

CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem, karşılaşma sonrası konuştu.

CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli orta oyuncu, "Vallahi ne söyleyebilirim! Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. Tekrar, 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu! Cumhuriyet'in bize açtığı yolda, Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul! Herkese teşekkür ederim. "Bu kupa hepimizin! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul!" ifadelerini kullandı.