Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Voleybol Takımımıza tebrik!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.
Erdoğan'ın sözlerinde şu ifadeler yer aldı:
CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/GEjRc1KfR6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 6, 2026