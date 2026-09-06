Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Voleybol Takımımıza tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.

Erdoğan'ın sözlerinde şu ifadeler yer aldı:

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.