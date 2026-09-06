CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Voleybol Takımımıza tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.

Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Voleybol Takımımıza tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.

Erdoğan'ın sözlerinde şu ifadeler yer aldı:

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

#A Milli Kadın Voleybol Takımı #Recep Tayyip Erdoğan
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!
Sonraki Haber
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!