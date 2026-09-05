Finalin adı belli oldu! Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya

Filenin Sultanları’nın CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi belli oldu. Polonya’yı 3-1 mağlup eden İtalya, şampiyonluk maçında Sırbistan’ı 3-0 geçen Türkiye’nin rakibi oldu.

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final mücadelesinde Polonya ile İtalya karşı karşıya geldi.

İtalya, mücadeleye etkili başlayarak ilk seti 25-19 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren İtalyanlar, yine 25-19'luk skorla seti kazanarak farkı 2-0'a çıkardı.

Üçüncü sette toparlanan Polonya, etkili bir oyun ortaya koydu ve seti 25-21 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Ancak dördüncü sette yeniden kontrolü eline alan İtalya, seti 25-16 kazandı. Rakibini toplamda 3-1 mağlup eden İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

FİNALDE RAKİP İTALYA

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi de belli oldu.

Yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-İTALYA FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa şampiyonluğunun sahibini belirleyecek Türkiye-İtalya finali, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Filenin Sultanları, taraftarı önünde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa'nın zirvesine çıkmak için mücadele edecek.