Türkiye Polonya maçı ne zaman? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Voleybol Takımımız, gruptaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki 4 maçını da kazanarak son 16'ya kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, Polonya'yı da devirerek grubu namağlup tamamlamak istiyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Polonya voleybol maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.