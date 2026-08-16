ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şili’de düzenlenen FIVB 17 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda destan yazan U17 Kadın Milli Takımımız, adını finale yazdırdı. Dünya şampiyonluğu kupası için sahaya çıkacak olan Milliler, finalde ABD ile karşılaşacak. Voleybolseverler "ABD - Türkiye U17 voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın madalya mücadelesinin canlı yayın detayları...