ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şili’de düzenlenen FIVB 17 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda destan yazan U17 Kadın Milli Takımımız, adını finale yazdırdı. Dünya şampiyonluğu kupası için sahaya çıkacak olan Milliler, finalde ABD ile karşılaşacak. Voleybolseverler "ABD - Türkiye U17 voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte altın madalya mücadelesinin canlı yayın detayları...
Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB 17 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden U17 Kadın Milli Voleybol Takımımız, rakiplerini tek tek mağlup ederek adını dev finale yazdırdı. Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmek isteyen "Filenin Genç Sultanları", final mücadelesinde dünya voleybolunun güçlü ekiplerinden ABD ile karşılaşacak. Sporseverler ve ay-yıldızlı taraftarlar arama motorlarında "ABD - Türkiye U17 voleybol maçı ne zaman?", "U17 voleybol final maçı saat kaçta?", "Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda?" ve "Volleyball World canlı izle" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor.
ABD - TÜRKİYE U17 VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şili'nin Santiago kentinde oynanacak dev final mücadelesi 17 Ağustos 2026 Pazar günü (Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece) Türkiye Saati İle (TSİ) 02.00'de başlayacak.
ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonadaki tüm karşılaşmalar, Volleyball World YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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