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Türkiye 1-2 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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Türkiye 1-2 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 5. maçında A Milli Takımımız evinde Belçika'ya mağlup oldu. İşte maçın özeti...

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