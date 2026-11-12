Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
Kevin de Bruyne: Tüm gözümüz Arda Güler'in üzerindeydi!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Kevin de Bruyne: Tüm gözümüz Arda Güler'in üzerindeydi!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Belçika'da Kevin de Bruyne açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık. Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri." dedi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Lammens'ten Arda Güler'in frikik golüne övgü!
Sonraki Video
Lammens'ten Arda Güler'in frikik golüne övgü!