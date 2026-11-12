Kevin de Bruyne: Tüm gözümüz Arda Güler'in üzerindeydi!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Belçika'da Kevin de Bruyne açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık. Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri." dedi.