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Ahmetcan Kaplan: Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz
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Ahmetcan Kaplan: Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımızda Ahmetcan Kaplan, mücadele öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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