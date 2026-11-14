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Sergen Yalçın: Forvetsiz oyun olmaz!
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Sergen Yalçın: Forvetsiz oyun olmaz!

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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