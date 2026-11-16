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Sergen Yalçın: Çok net pozisyonlar yakaladık ama olmadı
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Sergen Yalçın: Çok net pozisyonlar yakaladık ama olmadı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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