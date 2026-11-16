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Berke Özer: Kaybettik ama neleri başarabileceğimizi hatırladık
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Berke Özer: Kaybettik ama neleri başarabileceğimizi hatırladık

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımızda karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamlayan Berke Özer, mücadele sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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