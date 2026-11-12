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Lammens'ten Arda Güler'in frikik golüne övgü!
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Lammens'ten Arda Güler'in frikik golüne övgü!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'ya 2-1 yenildi. Konuk ekibin file bekçisi Senne Lammens mücadelenin ardından Arda Güler'in frikik golü hakkında konuştu.

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