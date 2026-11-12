Yunus Akgün: Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle şu an bir haber aldık. Malatya'da şehitlerimiz varmış, ülkemizin başı sağ olsun. Maça iyi başladık. Golle başladık, öne geçtik. Oyun içinde zaman zaman düşüşlerimiz oldu, o anlarda rakibimiz cezalandırdı. Her zaman oyunun içindeydik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Daha hocamızın ilk maçıydı. Bu olumlu havayı hocamızla zaman geçtikçe sahaya yansıtacağız." dedi.