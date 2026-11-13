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GOL | İngiltere 2-1 Hırvatistan
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GOL | İngiltere 2-1 Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İngiltere, H. Kane'in 64. dakikada attığı golle Hırvatistan karşısında skoru 2-1’e getirdi.

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