Sergen Yalçın'dan flaş Arda Güler açıklaması!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın içeride çok iyi bir ortamın olduğunu belirterek, "İçeride çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Çocuklarımız çok iyi karakterli. Kolej takımı havasındayız" dedi. 54 yaşındaki çalıştırıcı, Arda Güler ile ilgili olarak ise "Arda, takımımızın tabii ki en önemli oyuncusu. Merkezde oynuyor. Bütün atakları yönlendiren, özellikle hücumda birçok şeyi çözen bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Onun yapacağı işler çok önemli ama diğer oyuncularımızın da onunla beraber çözüm üretmemize yardımcı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.