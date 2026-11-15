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Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1-4 Karadağ (MAÇ ÖZETİ)
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1-4 Karadağ (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup maçında Karadağ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...

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