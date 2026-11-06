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A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! İZLE
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A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! İZLE

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. İşte o isimler...

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