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A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu | İZLE
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A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu | İZLE

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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