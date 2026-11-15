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GOL | Zenit 1-0 Trabzonspor
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GOL | Zenit 1-0 Trabzonspor

Hazırlık maçında Zenit, Trabzonspor karşısında Felipe Augusto'nun attığı golle 13. dakikada 1-0 öne geçti.

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