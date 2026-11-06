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Muhammed Salah'ın memleketi Mısır'da Trabzonspor sevgisi | İZLE
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Muhammed Salah'ın memleketi Mısır'da Trabzonspor sevgisi | İZLE

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ülkesi Mısır'ı ziyaret eden bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, Trabzonspor'a gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi. İşte detaylar

Köz, Trabzon turizmine katkı sağlamak amacıyla, Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin katkılarıyla düzenlenen program kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

"Dünyanın en büyük şehir takımı" Trabzonspor'un, Muhammed Salah gibi büyük bir futbolcuya sahip olduğunu ifade eden Köz, "Bunun yansımalarının buralara gelmesi doğaldır. Burada da iki gündür bunları görüyoruz. Şehirde Trabzonspor'a müthiş bir ilgi var." dedi.

Köz, önemli bir taraftar kitlesi oluşan Kahire'de gittikleri yerlerde kendilerinden Trabzonspor forması talep edildiğini anlatarak, "Otobanda giderken iki tane evde asılı Trabzonspor bayrakları gördüm. Bunlar bizi memnun ediyor. Trabzonspor'un büyüklüğü artık her yerde görülüyor, hissediliyor. Dünya kulübü olduğumuz fark ediliyor." dedi.

Trabzonspor'un bölge ve ülke turizmine katkısına işaret eden Köz, dolayısıyla bu tür ziyaretlerin önemli olduğunun altını çizdi.

Köz, Kahire'de kendilerine ilk olarak Muhammed Salah'ın sorulduğunu ifade ederek, "Bunun Türkiye turizmine çok büyük bir katkısı olduğuna inanıyoruz. Bunun yansımalarını mutlaka önümüzdeki aylarda, yıllarda turizmde göreceğiz." diye konuştu.

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