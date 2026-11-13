Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Galatasaray'da iki istifa birden
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Galatasaray'da iki istifa birden

Galatasaray, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun istifalarını açıkladı. Konuyla ilgili detayları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Galatasaraylı futbolculardan Jakobs'a özel gol sevinci! Maçtan önce karar verdiler
Sonraki Video
Galatasaraylı futbolculardan Jakobs'a özel gol sevinci! Maçtan önce karar verdiler