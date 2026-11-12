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Galatasaraylı futbolculardan Jakobs'a özel gol sevinci! Maçtan önce karar verdiler
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Galatasaraylı futbolculardan Jakobs'a özel gol sevinci! Maçtan önce karar verdiler

Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde Galatasaraylı futbolcular, Ismail Jakobs için yapacakları gol sevincini kararlaştırdı. İşte o anlar...

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