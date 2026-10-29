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Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte son durum
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Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte son durum

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

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