Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa kararının ardından sarı lacivertlilerin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Son Sayfa programında açıklamalarda bulunan Domaç, "Aykut Kocaman'ın ismi Fenerbahçe'de teknik direktörlük için masada. Ancak Aykut Kocaman'ı tanıyorsam, Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'in divanda yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe'ye gelmez." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)