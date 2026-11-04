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Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor! İZLE
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Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor! İZLE

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool maçı öncesinde takımla tanışmak adına Samandıra'ya gidiyor. İşte detaylar...

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