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Iraola: Topla oynama fırsatı verirsek zor durumlar yaşayacağız! | İZLE
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Iraola: Topla oynama fırsatı verirsek zor durumlar yaşayacağız! | İZLE

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. İşte detaylar...

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