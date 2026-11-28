Beşiktaş'ın Filistin'e destek duruşu Gazze'de duvar resmine taşındı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta, Beşiktaşlı oyuncu ve taraftarların Filistin halkıyla sergilediği dayanışmaya teşekkür amacıyla Gazze'de çizim yapıldı. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir duvara yapılan çizimde, Filistin bayrağı açması ve elini başına götürerek yaptığı sembolik hareketle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çeken Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın portresi, Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosu yer aldı.