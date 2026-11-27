Beşiktaş'ta Önder Özen'den Galatasaray derbisi açıklaması! | İZLE

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı mağlup ettiği Avrupa mücadelesinin ardından siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli de olsa İstanbul'a iniş yaptı ve Beşiktaş yurda döndü. Siyah-beyazlılarda Futbol Direktörü Önder Özen, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özen, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında ise "Biz o konuyu düşünmedik, düşünmek de istemiyoruz. Bahane yok, devam." İfadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK SPOR HABERİ)