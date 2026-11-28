Alanya'da su altında Beşiktaş ve Filistin bayrakları açıldı!

Alanya'da dalgıçlardan su altında Beşiktaş ve Filistin'e destek! Kızılkule açıklarında 15 metre derinliğe dalan dalgıçlar, Türk, Filistin ve Beşiktaş bayrakları açarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.