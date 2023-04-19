Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, "Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü" olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır." denildi.