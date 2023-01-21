Ümraniyespor başkanı Tarık Aksar'dan Jorge Jesus'a sert sözler!

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ev sahibi takımın başkanı Tarık Aksar'dan saha zemini ve stadı eleştiren Jorge Jesus'a çok sert yanıt geldi. Aksar, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar." dedi.

Ümraniyespor Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 12:06