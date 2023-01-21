Ümraniyespor başkanı Tarık Aksar'dan Jorge Jesus'a sert sözler!
Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ev sahibi takımın başkanı Tarık Aksar'dan saha zemini ve stadı eleştiren Jorge Jesus'a çok sert yanıt geldi. Aksar, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar." dedi.
Ümraniyespor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.01.2023- 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 12:06
Tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor maçı sonrası, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı " ifadelerini kullanmıştı. Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımında, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanıldı ve Sarı-Lacivert emojiler yer aldı.
TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI
Akşam'ın haberine göre Ümraniyepor Başkanı Tarık Aksar da konu hakkında konuştu. Aksar "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor" dedi.