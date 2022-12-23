Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, rakiplerinin güçlü bir ekip olduğunu ve onları tebrik ettiğini ifade etti. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, rakiplerinin güçlü bir ekip olduğunu ve onları tebrik ettiğini söyledi.

Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, "Dünya Kupası arası sonrasında kendi evimizde kazanarak başlamak istiyorduk. Rakibimiz güçlü bunu kabul etmek gerek. Onları tebrik ediyorum. Oyuncu gücü ve oyun gücü olan, Avrupa'da da ülkemizi iyi temsil eden bir takımımız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Uçar şöyle konuştu:

"Maça gelirsek iki bölümü olan bir maçtı. İlk 30 dakikalık bölüm, maça 1-0 geriye düşüren, başlasak da sonrasında çabuk dengeyi kurduğumuz, topa daha çok sahip olduğumuz, rakip kaleye daha iyi hızlı ataklarla gittiğimiz bölümdü. Oyun her iki tarafa gidebilirdi. Başakşehir 30'dan sonra oyuna ağırlığını koymaya başladı. Çok pozisyon vermedik. İkinci yarı hedefimiz oyunu götürebildiğimiz yere kadar götürmek, yakaladığımız geçişlerle sonuca gitmekti. 57-58'e kadar oyunu tutabildik, pozisyon hatası ve yediğimiz bir gol var. Daha sonraki bölümlerde Başakşehir oyunu daha çok domine etti. Son dakikada yediğimiz golle 3-1 biten bir maç üzgünüz. Bugünü kapatıp, yarın itibarıyla 3 gün sonraki Ankaragücü maçına hazırlanmak istiyoruz."