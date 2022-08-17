Ümraniye'de hedef G.Saray maçı
Antalya deplasmanda kazandı!
17 Ağustos depremi saat kaçta oldu?
Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler, Kandilli son dakika deprem 2022
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