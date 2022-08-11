Spor Toto Süper Lig temsilcisi HangiKredi Ümraniyespor, forvet hattını güçlendirdi.
İstanbul ekibi, Eyüpspor'dan Umut Nayir'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen 29 yaşındaki forvet, 34 maça çıkarken 9 gol-2 asistlik katkı sağladı.
Hoş Geldin Umut! ❤️🤍— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) August 11, 2022
Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/MurVXiuR2O