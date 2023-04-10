Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Kayserispor sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Kayserispor - Ümraniyespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

KAYSERİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Ümraniyespor maçı saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de başladı ve canlı yayınlanıyor.









KAYSERİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam, Gavranovic.

Ümraniyespor: Berke Özer, Serkan, Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal, Mrsic, Oğuz, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir.