Ümraniyespor - Samgurali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ümraniyespor, Samgurali ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Samgurali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ümraniyespor ile Samgurali kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Samgurali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - SAMGURALI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Samgurali maçı 28 Temmuz Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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