Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ümraniyespor ile Torpedo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Torpedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÜMRANİYESPOR - TORPEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ümraniyespor - Torpedo maçı 25 Temmuz Pazartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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