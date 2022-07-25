Ümraniyespor - Torpedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ümraniyespor, Torpedo ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Torpedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ümraniyespor ile Torpedo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Torpedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - TORPEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Torpedo maçı 25 Temmuz Pazartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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