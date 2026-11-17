Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu UEFA Uluslar Ligi'nde son gün birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. İşte maç programı...

Uluslar Ligi'nin tek adresi olan Turkuvaz Medya'da son gün, birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Ronaldo'nun vedasının ardından çıktığı maçta Danimarka'ya 4-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşayan Portekiz, Galler'in konuğu olacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri liderliği riske atmamak için kazanmak zorunda. 22.45'te oynanacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. A Ligi 4. Grup'ta ikinci sıradaki Danimarka ise Haaland'ın takımı Norveç ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik kapışma A Haber'de olacak. B Ligi'nde Polonya-İsveç kapışması ise A Para ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

17 KASIM SALI

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A PARA

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER