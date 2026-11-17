UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Galler ile Portekiz kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede kazanan taraf, 3-2'lik skorla Portekiz oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Galler ile Portekiz karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 3-2'lik skorla Portekiz oldu.



Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Bruno Fernandes, 43. dakikada Pedro Neto ve 70. dakikada Carlos Forbs kaydetti. Galler'in 13. dakikada David Brooks ve 40. dakikada Sorba Thomas ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.



Portekiz bu sonuçla puanını 15'e yükselterek UEFA Uluslar A Ligi 4. Grubu zirvede tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Grubu 3 puanla 4. sırada tamamlayan Galler ise A/B Ligi düşme play-off'u oynayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: