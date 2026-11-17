Polonya ile İsveç berabere kaldı! İşte maçın özeti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderliği garantileyen İsveç, deplasmanda Polonya'ya konuk oldu. A Para ekranlarından canlı yayınlanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. C Ligi'ne düşme tehlikesi yaşayan Polonya bu sonucun ardından grubu 3. sırada tamamladı ve B Ligi'nde kalmayı başardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri