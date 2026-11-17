Polonya ile İsveç berabere kaldı! İşte maçın özeti
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderliği garantileyen İsveç, deplasmanda Polonya'ya konuk oldu. A Para ekranlarından canlı yayınlanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. C Ligi'ne düşme tehlikesi yaşayan Polonya bu sonucun ardından grubu 3. sırada tamamladı ve B Ligi'nde kalmayı başardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Polonya, sahasında İsveç'i ağırladı. A Para ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Ev sahibi takımın golünü 16. dakikada Kasımpaşa forması giyen Adrian Benedyczak kaydetti. Konuk ekibin sayısı ise 24. dakikada Hugo Larsson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Polonya 5 puana yükseldi ve B Ligi'nde kalmayı başardı. Grubu lider tamamlamayı garantileyen İsveç ise 14 puana yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: