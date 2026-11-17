UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Norveç kozlarını paylaştı. A Haber'den canlı yayınlanan karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Norveç oldu ve çeyrek finale yükseldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup son maçında Danimarka ile Norveç karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi Norveç 3-2'lik skorla kazandı.



Danimarka'nın gollerini 11. dakikada Rasmus Höjlund ve 14. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg kaydetti.



Norveç'e galibiyeti getiren goller 37 ile 90+6. dakikalarda Erling Haaland ve 83. dakikada Martin Odegaard'dan geldi.



Puanını 9'a yükselten Norveç averajla 2. oldu ve çeyrek final biletini kaptı. Danimarka ise 9 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: