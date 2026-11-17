Galler ile Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, deplasmanda kazanarak grup liderliğini garantilemek istiyor. Galler ise sahasında puan arayacak. 17 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Galler-Portekiz maçı canlı yayın detayları...

Galler - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Galler - Portekiz maçı canlı izle aramaları futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanırken Galler ile Portekiz karşı karşıya gelecek. A Ligi 4. Grup'ta oynanacak mücadelede Portekiz, deplasmanda kazanarak liderliğini korumayı amaçlıyor. Galler ise taraftarı önünde alacağı puanlarla küme düşme play-off hattındaki konumunu güvence altına almak istiyor. Cardiff City Stadium'da oynanacak karşılaşma 17 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Peki, Galler-Portekiz maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi merak edilenler...

GALLER - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Galler - Portekiz mücadelesi 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Cardiff City Stadium'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

GALLER - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - Portekiz karşılaşmasının Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

PORTEKİZ'DE HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasını lider tamamlamak için Galler deplasmanında sahaya çıkacak. Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, son karşılaşmasında Danimarka'yı ağırladı. Mücadelede rakibine 4-1 mağlup olan Portekiz, liderlik yarışında önemli bir darbe aldı.

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının ardından Portekiz'in performansı da merak konusu oldu. Konuk ekip, Galler karşısında kazanarak gruptaki üstünlüğünü korumak istiyor.

GALLER NORVEÇ MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Craig Bellamy'nin çalıştırdığı Galler, son maçında Norveç deplasmanında mücadele etti. Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Galler, grup aşamasındaki son maçında taraftarının desteğiyle puan kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip, Portekiz karşısında alacağı sonuçla küme düşme play-off sürecindeki konumunu korumaya çalışacak.

PORTEKİZ VE GALLER ARASINDAKİ İLK MAÇ

İki takım arasında UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında oynanan ilk karşılaşmada Portekiz sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Portekiz, Cardiff deplasmanında da kazanarak rakibine karşı bir kez daha üstünlük kurmak istiyor.

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