UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile İsveç kozlarını paylaşacak. Grupta liderliği garantileyen İsveç, deplasmanda galibiyet ararken Polonya küme düşme tehlikesinden kurtulmak istiyor. 17 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Polonya-İsveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...

Polonya - İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Polonya - İsveç maçı canlı izle aramaları futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Polonya ile İsveç karşı karşıya gelecek. B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takım için farklı hedeflerin bulunduğu karşılaşmada İsveç, liderliğini koruyarak grubu tamamlamak istiyor. Polonya ise küme düşme tehlikesinden kurtulmak için sahasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Tarczynski Arena'da oynanacak karşılaşma 17 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Peki, Polonya - İsveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri ve maç öncesi merak edilenler...

POLONYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 6. haftasında oynanacak Polonya - İsveç karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Wroclaw'daki Tarczynski Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya - İsveç karşılaşması A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.

POLONYA - İSVEÇ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. UEFA Uluslar Ligi'ndeki Polonya - İsveç karşılaşması A Para ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

POLONYA'NIN GÖZÜ PUANLARDA

Jan Urban yönetimindeki Polonya, B Ligi 4. Grup'ta son haftaya üçüncü sırada girdi. Son karşılaşmasında Romanya'ya konuk olan Polonya, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Bu yenilgiyle önemli bir avantajı kaybeden ev sahibi ekip, İsveç karşısında alacağı sonuçla ligde kalma mücadelesini sürdürmek istiyor. Polonya'nın son haftadaki performansı, küme düşme play-off hesapları açısından belirleyici olacak.

İSVEÇ GRUP LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ

Graham Potter yönetimindeki İsveç, B Ligi 4. Grup'ta oynadığı beş maçta dört galibiyet alarak 13 puana ulaştı ve liderliği garantiledi. İsveç, son maçında Bosna Hersek'i 3-2 mağlup etti. Daniel Svensson ve Viktor Gyökeres'in golleriyle galibiyete ulaşan konuk ekip, Polonya deplasmanında da kazanmak istiyor.

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