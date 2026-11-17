Danimarka ile Norveç, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen Danimarka, kendi sahasında Norveç'i ağırlayacak. Erling Haaland ve Rasmus Hojlund gibi yıldızların sahne alacağı karşılaşma 17 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Peki, Danimarka-Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri...

Danimarka - Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Danimarka - Norveç maçı canlı izle aramaları futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken Danimarka ile Norveç kozlarını paylaşacak. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden iki takım için büyük önem taşıyan karşılaşmada ev sahibi Danimarka, çeyrek final biletini garantilemek istiyor. Norveç ise deplasmanda kazanarak üst tur umutlarını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Peki, Danimarka-Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm bilgiler...

DANİMARKA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 6. haftasında oynanacak Danimarka - Norveç karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 22.45'te başlayacak.

DANİMARKA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka - Norveç karşılaşması Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

DANİMARKA - NORVEÇ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın A Spor ekranlarından yayınlanması planlanıyor. A Spor'un şifresiz yayın erişimi üzerinden futbolseverler mücadeleyi takip edebilecek.

DANİMARKA ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Danimarka, grupta oynadığı maçların ardından ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sıradaki Norveç'in üç puan önünde bulunan ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmada mağlubiyet yaşamaması halinde çeyrek final biletini alacak.

Brian Riemer yönetimindeki Danimarka, son maçında Portekiz deplasmanında önemli bir galibiyet elde etti. Rakibini 4-1 mağlup eden Danimarka'da Rasmus Hojlund iki gol atarken Pierre-Emile Hojbjerg ve Joachim Andersen de skora katkı sağladı.

NORVEÇ'TE GÖZLER ERLING HAALAND'DA

Norveç, çeyrek final umutlarını sürdürebilmek için Danimarka karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak.

Stale Solbakken'in çalıştırdığı konuk ekip, son maçında Galler'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Antonio Nusa, Andreas Schjelderup ve Erling Haaland gol kaydetti.

Norveç'in çeyrek final şansını sürdürebilmesi için Danimarka karşısında üç farklı galibiyet alması gerekiyor.

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