Bosna Hersek-Romanya karşılaşmasıyla UEFA Uluslar Ligi B4 Grubu'nda son maç heyecanı yaşanacak. İkinci sırayı garantileyen ev sahibi, Romanya karşısında grup aşamasını kapatacak. Peki, Bosna Hersek-Romanya maçı hangi gün, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Bosna Hersek ile Romanya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Grupta ikinci sırayı garantileyen Bosna Hersek, iç sahada galip gelerek organizasyona moralli veda etmeyi hedefliyor. Romanya ise alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede üç puan arayacak. Peki, Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Bosna Hersek-Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BOSNA HERSEK-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Bosna Hersek-Romanya maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un altıncı hafta mücadelesine Bosna Hersek'in Zenica kentinde bulunan Bilino Polje Stadı ev sahipliği yapacak.

BOSNA HERSEK-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının bir bölümü Türkiye'de Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanıyor. Ancak 17 Kasım için açıklanan resmî yayın programında Bosna Hersek-Romanya maçına ilişkin kesinleşmiş bir kanal bilgisi bulunmuyor.

Karşılaşmanın A Spor veya başka bir kanalda canlı yayınlanacağı yönündeki bilgiler resmî yayın akışıyla doğrulanmış değil.

UEFA ULUSLAR LİGİ B4 GRUBUNDA PUAN DURUMU

Son hafta öncesinde İsveç 13 puanla lider, Bosna Hersek 8 puanla ikinci sırada bulunuyor. Polonya'nın 4 puanla üçüncü olduğu grupta Romanya, 3 puanla son sırada yer alıyor.

Bosna Hersek'in ikinci sırayı garantilemesiyle karşılaşmanın sıralama açısından önemi daha çok Romanya için öne çıkıyor. Konuk takım, galip gelmesi ve Polonya'nın İsveç karşısında puan kaybetmesi durumunda üçüncü sıraya yükselebilecek.