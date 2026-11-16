Dünya Kupası resmi hesabından Romelu Lukaku paylaşımı!
FIFA Dünya Kupası resmi sosyal medya hesabı, milli takım kariyerini sonlandıran Romelu Lukaku hakkında bir paylaşım yaptı.
FIFA Dünya Kupası resmi sosyal medya hesabı, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamasının ardından Romelu Lukaku hakkında bir gönderi paylaştı.
Gönderide şu ifadeler kullanıldı:
"Büyük Rom. Büyük anlar. Büyük miras. Uluslararası arenayı aydınlattığın için teşekkürler, Romelu Lukaku."
Big Rom. Big moments. Big legacy. Thank you for lighting up the international stage, Romelu Lukaku. #FIFAWorldCup https://t.co/6YtLEmhPip— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 16, 2026