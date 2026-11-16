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Dünya Kupası resmi hesabından Romelu Lukaku paylaşımı!

FIFA Dünya Kupası resmi sosyal medya hesabı, milli takım kariyerini sonlandıran Romelu Lukaku hakkında bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi:
Dünya Kupası resmi hesabından Romelu Lukaku paylaşımı!

FIFA Dünya Kupası resmi sosyal medya hesabı, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamasının ardından Romelu Lukaku hakkında bir gönderi paylaştı.

Gönderide şu ifadeler kullanıldı:

"Büyük Rom. Büyük anlar. Büyük miras. Uluslararası arenayı aydınlattığın için teşekkürler, Romelu Lukaku."

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Lukaku milli takım kariyerini noktaladı!
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